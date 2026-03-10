同じ年齢でも、若々しい印象の人と、なぜか疲れて見えてしまう人がいるはず。これ肌や顔立ちの差と思われがちですが、実はそれだけではありません。日常のちょっとした習慣や姿勢が、印象に大きく影響しています。姿勢が印象を左右する背中が丸くなると、顔の印象まで沈んで見えます。首が前に出る姿勢は、疲れた雰囲気を強めてしまうのです。若々しい印象の人は、自然と背筋が伸び、肩の力を抜いた姿勢をしているもの。それだけで