ロングヘアは女性らしく、若々しい印象につながる。そんなイメージから、長さをキープしている人も多いはずです。確かにロングそのものが問題になることはほとんどありません。ただし40代・50代のロングヘアで印象を左右するのは“毛先の状態”。ここが整っていないと、髪型全体が重たく見えてしまうことがあります。ロングヘアは毛先の印象がそのまま出るロングヘアはシルエットが縦に伸びるため、視線は自然と毛先へ向かいます。