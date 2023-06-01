アストロズの今井達也投手（27）は10日（日本時間11日）、フロリダ州ウェストパームビーチの球団施設で練習を行った。今井は11日（同12日）、敵地でのマーリンズ戦でオープン戦3度目の先発予定。登板前日のこの日はブルペンで16球を投げ、フォークなど変化球も交えながら入念に感触を確かめた。途中、投手コーチも交えてマウンド上で歩幅などを確認するシーンも。11日は3〜4イニングの登板が予定され、エスパーダ監督は「少