ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は１０日、準優勝戦が行われる。準優１０Ｒで２着として優出切符を手に入れた君島秀三（４５）。展示はオールスローの４コース。本番は単騎ガマシからまくり差してバック進出。２着での優出を決めた。「進入と展開ですね。前半からセッティングを戻していったつもりだったが、展示から感触は良くなかった。４日目の足なら重いなりに進んでいるし、優勝戦でも戦える