ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」は１０日、４日間の予選が終了した。長谷川暖（２１＝岡山）は予選ラストの４日目７Ｒは２コースからコンマ１２の好スタートを決めて差し切り快勝。勝負駆けに成功し、１６位で予選を突破した。戸田では通算１５走目にして初勝利で、もちろん初の予選突破。「やっと勝てましたね。ここは本当に狭いし、難しい。いつもの場よりもひとつ早めに回るとター