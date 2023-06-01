１０日、北京で開かれた政協第１４期全国委の常務委員会第１６回会議。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会は10日、常務委員会の第16回会議を北京で開いた。王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・政協全国委員会主席が会議を主宰した。