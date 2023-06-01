きょうのユーロドルは１．１６ドル台での狭い範囲での振幅が続いている。２００日線は１．１６７５ドル付近に来ており、その水準で上値を抑えられているほか、その上は１００日線が１．１７ドルちょうど付近に来ている状況。一方、ユーロ円は１８３．６５円付近と２１日線の上での推移となっている。 ユーロは静かな値動きとなっている一方、短期金融市場でＥＣＢの利上げ期待が激しく動いている。先週は