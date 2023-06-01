プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め」 「ベビーリーフのベーコンサラダ」 「イチゴのソルベ」 の全3品。 しっかりとした味わいがおいしいメインに、食感の良いサラダ、ひんやりデザートのおしゃれな献立です。【主菜】ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め 牛肉とトマトをご飯のすすむ味付けで炒めました。トマトの酸味が牛