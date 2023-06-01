「マミーギルト」◆テーマ【マミーギルト】「子どもと過ごす時間が少ない」「忙しくて夕飯はいつも同じメニュー」など“自分は母親失格なのでは？”という感情を抱いたことはありますか？母親が子育てをする中で抱く罪悪感のことを「マミーギルト(母親が感じる罪悪感)」といい、家事や子育てと仕事の両立で罪悪感を感じたことがある母親は約7割というデータも。今回は「マミーギルト」についてDEEPに語らいます。▼「ごめんね」よ