そろそろ春服が気になる頃。とはいえ、いきなり薄手のトップスに切り替えるのは少し早い……。そんなときは、まず春色から取り入れてみて。【GU（ジーユー）】の「シアーロンT」は、ほんのり透け感のある素材で、重ねても一枚でもサマになる優秀アイテム。カラーは全8色展開で、ベーシックなナチュラルやブラックに加え、ピンク・グリーン・ブルーといった春らしい色味もラインナップ。