イランの安全保障機関のトップが、アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖をめぐってイランを警告したことに反論し、強い姿勢を示しました。イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長は10日、アメリカのトランプ大統領がSNSで「ホルムズ海峡を封鎖すれば、より厳しくイランを攻撃する」などと投稿したことに対し、自身のSNSに「イランはあなたの空虚な脅しを恐れてはいない」と一蹴しました。さらに、「あなたより偉