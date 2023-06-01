【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第５日の１０日、アルペンスキーの女子複合（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）は５位だった。同（立位）の本堂杏実（コーセー）は９位。男子複合（座位）は森井大輝（トヨタ自動車）が５位、鈴木猛史（カヤバ）が６位だった。男子座位の森井、鈴木のベテラン勢は上位選手の壁を打ち破れなかった。後半の回転に限れば