春が旬の新玉ねぎ。甘くておいしいだけではなく、じつは、疲労回復などの健康効果がたくさん。今回は、この季節ならではの味わいと栄養を最大限に生かす「生で！」食べるレシピをご紹介します。抗酸化作用でストレス知らず&美肌に。レモンのさわやかな酸味と、角切りにした新玉ねぎの軽やかな歯ざわりを楽しんで。『ツナとにんじんの新玉ねぎサラダ』のレシピ材料（2〜3人分）新玉ねぎ……1個（約200g）ツナ缶詰（70g入り）…