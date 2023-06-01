「Live News α」では「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えしています。10日は、CO2を排出せずエネルギーの地産地消を可能にする「グリーン水素」の活用を見つめました。地球のために何ができるのか。この問いかけに、太陽光と水からエネルギーをつくることを選んだ企業があります。サントリー食品インターナショナル ブランドマーケティング本部・佐藤匡課長：水素を使うことによって、環境負