G7＝主要7か国のエネルギー担当相らがオンラインで会合を開き、各国の石油備蓄の協調放出について、必要な措置を講じる用意があるとする共同声明をとりまとめました。赤沢経産相「備蓄放出を含む、世界のエネルギー供給を支えるために必要な措置を講じる用意があることなどを確認しました」会合は中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰を受け開催されたもので、引き続きIEA＝国際エネルギー機関と連携して、エネルギー市場の動向を