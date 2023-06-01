アメリカのヘグセス国防長官は、イランへの軍事作戦について「今日はふたたび最も激しい攻撃の日となるだろう」と述べ、攻撃をさらに強める姿勢を強調しました。ヘグセス国防長官「敵が完全かつ決定的に敗北するまで我々は容赦しない。今日は再び、イラン国内における我々の最も激しい攻撃の日となるだろう」ヘグセス国防長官は10日、記者会見を行い、「我々は圧倒的な技術力と軍事力で敵を粉砕している」などと述べ、攻撃をさらに