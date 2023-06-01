◇アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）（2026年3月10日町田GIONスタジアム）ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、東地区首位の町田はホームで同8位の江原（韓国）を1―0で下し、2戦合計1―0で8強入りを決めた。前半25分にMF中村帆高（28）がヘディングシュートで決勝弾。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選出された。準々決勝以降は西地区のクラブも交え、来月17〜25日にサウジアラビアで集中開催