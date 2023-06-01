お笑いトリオ「青色１号」（榎本淳・カミムラ・仮屋そうめん）が１０日、東京・座高円寺２で自身２度目となる単独ライブ「オトコハツライヨ」の初日公演を開催した。同トリオはコント師日本一決定戦「キングオブコント２０２５」で４位に輝いた実力派。同ライブのために作り上げた新作コントとお手製の幕間映像でファンに笑いを届けた。単独ライブは３年ぶり。同じ会場での公演だが、知名度も上昇しチケットはほぼ完売した。