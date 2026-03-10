稲葉浩志が本日3月10日、東京ドームにて『2026 ワールドベースボールクラシック』のNetflix 大会応援ソングとして話題のカバー曲「タッチ」をライブパフォーマンス初披露した。世界最高峰の舞台『ワールドベースボールクラシック』の全20チームに向けた最強応援ソングが、稲葉浩志による「タッチ」のカバーだ。Netflix 大会応援ソング“稲葉浩志「タッチ」”スペシャルムービーは動画再生回数700万回を越えるなど、世間を賑わせて