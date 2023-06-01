2024年に放送されたSnow Man目黒蓮主演のフジテレビ系ドラマ『海のはじまり』が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、本日3月11日より無料配信される。【写真】目黒蓮、『海のはじまり』クランクアップ「振り返ってみれば、平坦な道では無かった」主演の目黒をはじめ、有村架純、泉谷星奈、木戸大聖、古川琴音、池松壮亮、大竹しのぶら実力派俳優たちが名を連ねる『海のはじまり』は、脚本・生方美久、演