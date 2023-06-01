【北京＝照沼亮介】中国税関当局は１０日、１〜２月の貿易統計を発表した。輸出額は前年同期比２１・８％増の６５６５億ドル（約１０４兆円）、輸入額は１９・８％増の４４２９億ドルだった。内需低迷が続く中、中国政府が掲げる２０２６年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標「４・５％〜５・０％」の達成に向け、外需の取り込みが不可欠となる。輸出の品目別では、半導体が７２・６％増で上げ幅が最大だった。ＡＩ（人工知能