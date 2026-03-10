「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手はチェコ戦を欠場。それでも試合中に見せたワンシーンに米ファンの大きな注目が集まった。試合中、ボールを持ってグラウンドに出てきた大谷。イニング間に右翼手とのキャッチボール要因になっていた。すると終了後にアンダーハンドでエキサイトシートの少年に向かってボールを投げ入れた。