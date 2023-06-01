間もなく31年がたつ「地下鉄サリン事件」で、現在も被害者の約3割の人にPTSDの症状がみられることが明らかになりました。アンケート調査は、「地下鉄サリン事件」から30年がたった2025年に、被害者らを支援する団体が被害者や遺族ら1000人あまりを対象に行ったものです。調査では、被害者の26％が現在もPTSD（心的外傷後ストレス症状）を抱えていると回答していて、10年前から大きな改善は見られませんでした。また、遺族の4割以上