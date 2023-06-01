【Amazon：hysy 鯉のぼり「金龍鯉セット」】 開催期間：3月11日0時～3月24日23時59分 庭園用鯉のぼり「金龍鯉セット」（鯉3匹） Amazonにて、hysyの鯉のぼりが特別価格で販売されている。期間は3月24日23時59分まで。 今回、銀箔で描いた美しいデザインが特徴の庭園用の鯉のぼりセットがラインナップ。「五色吹流し」、「黒鯉」、「赤鯉」、「青鯉」が付いた「金龍鯉セット（鯉3匹）