11日で東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。0歳児と被災・晴山峰久子さん（42）「食料品とかは備えておいた方がいい。（震災時は）里帰り出産のために実家に帰っていました。母乳が出なくなったことが大変で、食料がなくて食べられなかったのが大きい。レトルト食品や缶詰だったり、温めて食べられるものがあればよかった」「『軽く考えてはダメだよ』というこ