「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）Ｂ’ｚの稲葉浩志がＮｅｔｆｌｉｘ大会応援ソング「タッチ」を、試合前のグラウンドで披露した。熱のこもったシャウトはスタンドをわかせるだけでなく、中継を見ていたファンの心も震わせた。大会応援ソングとしてカバーされた「タッチ」はもともと、人気漫画家・あだち充氏が原作を手がけた大ヒットアニメの主