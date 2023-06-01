◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦し9-0で勝利。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（26）は3打数1安打。8回に左腕に死球を受けて大事をとって交代したものの、試合後は問題なしを強調した。ようやく巡っ