「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンは試合後、渡米に向けておそろいの白パーカーを着込んで移動のバスに乗り込んだ。チャーター機でマイアミへ向かうため、試合終了後に東京ドームから直接、空港へと向かった侍ジャパン。これまで移動の際はスーツを着込んでいたが、長距離フライトにそなえラフなスタイルだ。大谷翔平選手はその様子をイン