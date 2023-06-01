政府は10日、日本を訪れる外国人を事前に審査する「電子渡航認証制度＝JESTA」の創設などを盛り込んだ入管難民法の改正案を閣議決定しました。平口洋 法務大臣「厳格な出入国管理を実現する。上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るもの」電子渡航認証制度「JESTA」。短期滞在ビザが免除されている外国人を対象に、入国前にオンラインで滞在目的などを申告させて入国の可否を審査する制度です。不法滞在を意図する外国人の入国