アメリカのヘグセス国防長官は10日に行われるイランへの軍事作戦について、「これまでで最も激しいものになる」と述べ、攻撃を強める姿勢を示しました。ヘグセス国防長官:敵が完全かつ決定的に敗北するまで、われわれは手を緩めない。きょうの攻撃はこれまでで最も激しいものになるだろう。ヘグセス長官は記者会見で、10日に行われるイランへの軍事作戦について、これまでで最も多くの戦闘機と爆撃機を投入する考えを示しました。