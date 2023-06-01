ＷＢＣの１次ラウンドを４連勝で終えた侍ジャパンの井端弘和監督（５０）がマイアミに向けて一戦必勝を誓った。１０日のＣ組ラストのチェコ戦（東京ドーム）は、打ちあぐねていた打線が終盤８回に大爆発。周東（ソフトバンク）の３ラン、村上（ホワイトソックス）の満塁弾などで一挙９点を叩き出して大勝した。「まっすぐ、チェンジアップの見極めに打者が苦労した。苦しめられたが、なんとか勝ててよかった」と一息ついた井端監