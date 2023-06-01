Daichi Yamamoto、MIKADO、NENEによるPOP YOURSオリジナル楽曲「違う」が、3月11日（水）にリリースされた。4月に開催されるヒップホップフェス『POP YOURS』のオリジナル楽曲として企画された「違う」。それぞれシーンの中心にいながらも、タイトル通り全く違う個性を持った3人のアーティストが集結し、今のシーンの多様さを象徴するような1曲に仕上がった。トラックプロデュースはKianna、HARKA、AOTO、Sieroの「STARLIGHT」に続