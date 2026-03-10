その後、ドル円は１５７．７０円付近での推移となっている。きょうの市場は落ち着いており、米株式市場も軟調に始まったものの、ダウ平均はプラスに転じている。９０ドルを回復していた原油相場も８５ドル台に再び下落する中、為替市場は様子見の雰囲気を強めている。 米大手銀のストラテジストによると、原油高は日本の輸入金額の増加を通じて円に明確な下押し圧力となるとなると指摘。日本は中東原油への依存度が高いため