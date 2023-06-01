【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第５日の１０日、距離スキーのスプリント・クラシカル（立位）で、男子の新田佳浩（日立ソリューションズ）、川除大輝（同）、女子の阿部友里香（同）はいずれも準決勝で敗退した。得意の上り坂で差を詰められず４５歳で冬季パラリンピック最多の８大会連続出場を果たした新田だったが、準決勝で敗退。レース後は涙が