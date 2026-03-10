産後の体に、義母の『古い常識』が容赦なく突き刺さるー！数十年前の育児論を絶対だと信じて疑わない義母の振る舞いに、我が子を守らなければという焦燥感が募ります。良かれと思っての行動だと分かっていても、もう限界なんです。親切という名の暴力。義母との終わりの見えない価値観戦争とは――。＞＞ 【まんが】義母の常識が古すぎる(ウーマンエキサイト編集部)