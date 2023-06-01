人口は震災前から２６万４１００人減東日本大震災から１１日で１５年となる。岩手、宮城、福島３県の沿岸など４２市町村では現役世代（１５〜６４歳）の流出が加速し、震災前と比べた減少率は全国平均の倍近い１７％に及ぶことがわかった。４２兆円を投じた復興事業でインフラは整備されたが、住民は戻らず地域の維持が課題だ。政府の復興事業は４月から東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた福島に重点を置くが、廃炉と除