2024年8月、千葉県流山市の建設会社の寮で従業員の男性に暴行を加えて殺害したとして、会社の代表取締役ら3人が殺人の疑いで逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市の建設会社「前田工業」の代表取締役・前田敏樹容疑者（34）と、いずれも従業員の宮園久容疑者（37）、小西滉希容疑者（23）のあわせて3人です。警察によりますと、3人は2024年8月、社員寮として使用されていた流山市のマンションの一室で、従業