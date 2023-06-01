2011（平成23）年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源にマグニチュード9.0の巨大地震が発生し、震度7を観測。沿岸部には大津波が押し寄せた。菅直人首相（右）は同5時前の記者会見で「国民の安全確保に総力を挙げる」とのメッセージを発表し、翌日朝には異常が生じた福島第1原発へ。左は枝野幸男官房長官。