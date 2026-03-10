ボートレース大村のＧＩ「開設７３周年記念海の王者決定戦」は１０日、予選３日目が行われた。山田祐也（３６＝徳島）は１Ｒ、４コースからブイ際を突いて２着を確保。後半７Ｒはインからコンマ０５の気合のスタートから逃げ快勝。得点率は２日目の３４位タイから１５位に浮上した。「直線は日増しに良くなっていて中堅はあると思う。出足は自分好みの感じで割といい部類だと思います」とタッグを組む７３号機は上積みができ