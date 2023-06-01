ゆずが、きょう11日にニューアルバム『心音』をリリースし、収録曲「幾重」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルで公開した。【動画】『国宝』音楽家・原摩利彦氏と共演！ゆず「幾重」ミュージックビデオ「幾重」は、ゆずが昨年秋、NHK仙台からのオファーを受けて制作。3.11以降、人々が重ねてきた15年の日々と思いを受け止め、それぞれの歩みで未来を拓いていくさまを、優しく慈しむようにつづった楽曲となっている。