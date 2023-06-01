2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、震災の恐怖を描いた漫画『南海トラフ巨大地震』が、漫画アプリ『マガポケ』にて24時間限定で最新話以外無料公開された。3月11日は“いのちの日”ということもあり、編集部は「災害はいつ起こるかわかりません。この機会に『災害がもし起きたらどう行動するか』を身近に考えるきっかけになると幸いです」と伝えた。【画像】リアルすぎる被災地＆津波…公開された『南海トラフ巨大地震