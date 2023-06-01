東日本大震災の発生から11日で15年になります。これまでに地震や津波で亡くなった人は1万5901人に上り、行方不明者は2519人となっています。警察庁によりますと、3月1日時点で、東日本大震災による死者は宮城県で9545人、岩手県で4675人、福島県で1614人となっているほか、東北3県以外も合わせて1万5901人に上っています。また、行方不明者は宮城県で1213人、岩手県で1106人、福島県で196人と、東北3県を中心にあわせて2519人とな