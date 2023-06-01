9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演し、2024年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ『海のはじまり』が民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」で11日から無料配信を開始する。【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報主演の目黒をはじめ、有村架純、泉谷星奈、木戸大聖、古川琴音、池松壮亮、大竹しのぶらが出演。脚本・生方美久氏、演出・風間太樹氏、プロデューサー・村瀬健氏