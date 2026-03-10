10日午前、岐阜県可児市にある大王製紙の工場で、「作業員がガスを吸い込み、呼吸が苦しくなっている」と消防に通報がありました。警察によりますと、20代から60代の男性作業員6人が病院に搬送されました。この工場ではトイレットペーパーを製造していて、一酸化炭素を送るためのバルブの交換作業が行われていました。大王製紙は「詳細を確認中で、ガスが漏れた設備をストップしている」とコメントしています。