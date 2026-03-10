安倍元総理銃撃事件で無期懲役の判決を受けて控訴している山上徹也被告（45）。10日朝、ジャーナリストと面会し、旧統一教会の解散命令は「当然」という趣旨の話をしたということです。山上被告と面会したジャーナリスト・鈴木エイトさん「解散命令が出て当然だ、解散になるのが本来の形だと言葉は違うけど、そういうニュアンスのことは言っていた」旧統一教会をめぐっては、山上被告が母親による多額の献金で家庭が崩壊したなどと