10日朝、広島の小学校のグラウンドでイノシシが目撃されました。人気のない校庭でボールを転がし、時折くわえながら駆け回る1頭のイノシシ。鼻や前足を器用に使い、まるでサッカーをしているかのようにも見えます。10日朝、広島の小学校のグラウンドで一頭のイノシシが目撃されました。警察によりますと、午前6時半ごろ、「グラウンドにイノシシがいる」と通報がありました。およそ15分後に警察が駆けつけましたが、すでに姿はなか