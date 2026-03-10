【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売予定 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版） 任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」を5月21日に発売する。価格はパッケージ版が7,980円で、ダウンロード版が6,980円。 本作は2025年9月に実施された配信番組「Nintendo Dire