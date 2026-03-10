【新華社北京3月10日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に参加した人民解放軍・武装警察部隊代表団の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は10日、今年の政府活動報告が「『台湾独立』分裂勢力に断固として打撃を与え、外部勢力の干渉に反対し、両岸（大陸と台湾）関係の平和的発展を推し進め、祖国統一の大業を推進する」と提起したことに関し、統一は正道、大勢であり、「台湾独立」は逆流、袋小路だと強調し、