１０日、北京で開かれた政協第１４期全国委第４８回主席会議。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京3月10日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会の第48回主席会議が10日、北京で開かれた。王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・政協全国委員会主席が会議を主宰した。