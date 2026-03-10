１０日、北京で開かれた第１４期全人代第４回会議の主席団常務主席第１次会議。（北京＝新華社記者／殷博古）【新華社北京3月10日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は10日、主席団（議長団）常務主席第1次会議を北京の人民大会堂で開いた。趙楽際（ちょう・らくさい）主席団常務主席・全人代常務委員会委員長が会議を主宰した。